Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunea de omor si face cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a decedat barbatul impuscat, vineri seara, pe drumul judetean Focsani - Slobozia Ciorasti si identificarea autorului faptei, a informat institutia.



"La data de 22.02.2019, a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea procesul-verbal de sesizare din oficiu cu privire la savarsirea de AN (autor necunoscut - n.red.) a infractiunii de omor, (...) constand in aceea ca in data de 22.02.2019, in jurul…