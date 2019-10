Doi barbati cercetati pentru fapte de proxenetism savarsite in Vrancea, in cursul lunii august, au fost retinuti, joi seara, si vor fi prezentati instantei cu propunere de luare a unei masuri preventive, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. In total, 20 de persoane au fost conduse in cursul zilei la sediul politiei pentru audieri. "Incepand cu ora 6,30, sub coordonarea politistilor din cadrul Serviciului de Ordine Publica Vrancea a fost demarata o actiune pe raza judetului Vrancea, pe linia combaterii faptelor de prostitutie si proxenetism, ocazie cu care au fost executate…