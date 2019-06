Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 36 și 25 de ani, din Focșani, au fost propuși astazi la arestare in dosarul barbatului gasit mort in toamna anului trecut la Castelul de Apa din cartierul Sud al municipiului Focșani. Potrivit anchetatorilor, fapta a fost comisa in luna aprilie a anului 2018. Atunci, victima a fost batuta…

- Evenimentul s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 8,00. Trenul personal 5202 Ciceu – Focsani a lovit bena unui camion. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care se aflau circa 50–60 de persoane. In urma accidentului, locomotiva si un vagon au deraiat.

- Magistratii Tribunalului Galati au emis mandate de arestare preventiva pentru cei doi elevi de 18 si 19 ani de la Seminarul Teologic din Galati, implicati in cazul barbatului de 41 ani injunghiat mortal pe strada, in noaptea de joi spre vineri. Cei doi si-au recunoscut fapta. Inculpatii si-au recunoscut…

- Magistratii Tribunalului Galati au emis mandate de arestare preventiva pentru cei doi elevi de 18 si 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galati, implicati in cazul barbatului de 41 ani injunghiat mortal pe strada, in noaptea de joi spre vineri, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Un tanar de 21 de ani, care in luna februarie a fost arestat, alaturi de fratele lui, sub acuzatia ca ar fi ucis un barbat de 71 ani din Bistrita, s-a spanzurat in Centrul de retinere si arestare preventiva...

- Un tanar de 19 ani din Targu Lapus a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, fiind banuit de comiterea unei talharii pe raza orasului. In seara zilei de 20 februarie, in timp ce un barbat astepta in statia de autobuz de pe strada Petru Rares,…

- Cei trei barbati cercetati in dosarul mortii afaceristului Constantin Chirita, zis “Telu”, au mai primit inca 30 de zile de arest. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, care au in lucru dosarul, au cerut judecatorilor prelungirea masurii arestului preventiv, iar solicitarea a fost admisa.…

- Un barbat de 47 de ani din Vrancea a fost reținut, joi seara, fiind acuzat de tentativa de omor. Individul a consumat alcool impreuna cu nepotul sau pe care l-a injunghiat pe motiv ca ar fi baut prea mult. Agresorul urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Procurorii Parchetului…