Stiri pe aceeasi tema

- Deținutul care a evadat vineri de la un punct de lucru al Penitenciarului Focșani este cautat sambata de sute de polițiști și jandarmi. La acțiune participa și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Vrancea, cautarea deținutului evadat a fost reluata…

- „Vineri, 20 septembrie 2019, in jurul orei 14,15, s-a constatat ca persoana privata de libertate Ciobotaru Vasilica, in varsta de 39 ani, condamnat definitiv la 22 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, clasificat in regim deschis, a parasit punctul de lucru exterior de…

- Un barbat de 47 de ani, din Maicanesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fetita in varsta de sase ani si jumatate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru…

- Potrivit sursei citate, fetele, care au varste cuprinse intre 14 si 17 ani, au iesit din centrul de plasament fara incuviintarea personalului de supraveghere, iar disparitia lor a fost sesizata institutiilor statului."Fetele au fost identificate, audiate si internate, ulterior, in Centrul…

- Peste 1.400 de jandarmi si politisti vor asigura ordinea la festivalul Electric Castle, in perioada 17-22 iulie, unde sunt asteptati peste 150.000 de participanti. "Pe intreaga perioada a festivalului Electric Castle, 17-22 iulie, care va avea loc in zona Castelului 'Banffy' din localitatea…

- Zeci de pompieri, jandarmi și polițiști au fost mobilizați pentru a cauta un parapantist din Franța care a fost dat disparut in noaptea de duminica spre luni. Din primele informații, barbatul zbura dinspre Brașov spre zona Comandau. Salvatorii au fost alertați printr-un apel la 112 ca a disparut un…

- Zeci de pompieri militari, politisti, jandarmi, salvatori montani si cetateni continua sa-l caute pe parapantistul cetatean francez despre care nu se mai stie nimic de duminica, a informat ISU Covasna, pe pagina de Facebook. „Ieri seara, in jurul orei 21,30, dispeceratul comun ISU-SAJ a primit un apel…