- Un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Adjud, dat disparut in urma cu o zi de bunicul sau, a fost gasit inecat, joi, in zona unei balastiere de pe Siret, potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un tanar in varsta de 19 ani, care fusese dat disparut inca de miercuri…

- Doi biciclisti, sot si sotie, au fost accidentati mortal, marti dimineata, la Nanesti, de un sofer care a incercat sa ii depaseasca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un tanar, in varsta de 23 de ani, din comuna Campuri, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23, pe directia…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tamboesti, a fost transportat in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara si a fost lovit de o masina care transporta paine, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Un tanar in varsta de 32 de ani din comuna Campuri, care a omorat un consatean in timpul unei altercatii izbucnite pe fondul consumului de alcool, a primit, vineri, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Pe fondul unui conflict generat…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din comuna Dumitresti, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a inecat, marti seara, in lacul din satul Blidari in care sarise sa inoate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 18 iunie, ora 19,10, politistii…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Tulnici, disparut de acasa de doua zile, a fost gasit inecat, vineri dupa-amiaza, la circa opt kilometri de locul in care se presupune ca ar fi fost luat de ape, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Barbatul a fost dat disparut in cursul…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a scos la concurs funcția de șef al Secției de Poliție Rurala Golești. Postul va fi ocupat prin recrutare din sursa interna, functia fiind prevazuta cu gradul profesional de comisar-sef de politie. Candidații trebuie sa fie ofițeri de poliție cu studii…