- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata valabila pana la ora 10:30 in localitati din judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani,...

- O polițista de doar 23 de ani este șef de post intr-o comuna din județul Vrancea, cu 6.000 de locuitori. Tanara a fost privita cu recitența de localnici, care, cu timpul, s-au convins ca infractorii n-au nicio șansa in fața ei. Alexandra Tanase e indragostita de meseria de polițist inca de cand era…

- Participarea la competitie vine dupa ce, in intervalul 3-10 august, trei elevi ai Liceului Special Moldova Targu Frumos, insotiti de profesorul de kinetoterapie Alin Plescan, au participat la o scoala de vara organizata de Asociatia sportiva Tandem Arena din Bucuresti. Locul de desfasurare a fost Izvorani,…

- Evenimentul are loc duminica, 23 septembrie 2018, si este organizat de Asociatia „Bike Works”. Competitia este cu premii si se adreseaza copiilor cu varste intre 6 si 12 ani. Inscrierile se fac pana pe 21 septembrie, inclusiv.

- In a doua jumatate a acestei luni, mai exact in perioada 1823 septembrie, va avea loc a 51-a editie a Turului Romaniei la Ciclism, competitie care se va bucura de o participare numeroasa, interna si internationala. S-au inscris in competitie 120 de ciclisti din tara si din Belarus, Ungaria, Slovenia,…

- Campania „LemonAid” de colectare a donatiilor se va desfasura in perioada 7-9 septembrie 2018 in doua locuri: pe Faleza (in fata restaurantului Libertatea 2000) si in incinta Shopping City, in zona Carrefour. Activitatea este initiata de Fundatia Comunitara Galati, in parteneriat cu Asociatia pentru…

- Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania a gazduit in 18-19 august doua mari evenimente pregatite de ONG-urile baimarene. Este vorba despre ONGFest Baia Mare și Rivulus International Dance Festival, proiecte care au oferit oportunitați, contexte de invațare și momente inedite tinerilor baimareni.…

- Zeci de gospodarii si locuinte au fost inundate sambata seara in județul Brașov. Mai multe masini au fost luate de ape in localitatea Ormeniș. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal Potrivit purtatorului de cuvant al…