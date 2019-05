Stiri pe aceeasi tema

- O fanarie de 300 de metri patrati si 10 tone de furaje au ars marti seara la Andreiasu de Jos, ca urmare a unui trasnet care a cazut direct pe anexa gospodareasca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Vrancea, citat de Agerpres.roPompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri…

- Un barbat din comuna Straoane a ajuns in stare grava la spital, duminica seara, cu arsuri pe 70% din suprafata corpului, in urma unui incendiu care a izbucnit in dormitorul locuintei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari din cadrul Statiei de Pompieri…

- Un subofiter din cadrul Detasamentul de Pompieri Focsani, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In data de 30.03, in jurul orei 23,30, unui…

- Pompierii focsaneni intervin pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, in imobilul care adaposteste sediul unei televiziuni locale, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.Este vorba despre Atlas TV, televiziune ce aparține afaceristului…

- Incendii de vegetatie, care au afectat mii de hectare de teren Pe fondul intensificarilor de vânt si al temperaturilor ridicate, duminica, în mai multe judete din tara au avut loc, sute de incendii de vegetatie, care au afectat mii de hectare de teren. Peste 300 de pompieri…

- Doua foisoare de observatie ale Penitenciarului Mandresti si aproape 40 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars intr-un incendiu care a izbucnit, joi dupa-amiaza, la numai cativa kilometri de municipiul Focsani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

