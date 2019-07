Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, pe raza municipiului Focșani, au fost puse in executare 8 mandate de aducere, 5 persoane fiind conduse la sediul Poliției Municipiului Focșani, in vederea audierii și continuarii cercetarilor in mai multe dosare penale in care se fac cercetari pentru infractiuni de furt calificat.…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tamboesti, a fost transportat in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara si a fost lovit de o masina care transporta paine, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Numarului furturilor din locuinte este in scadere la nivelul judetului Vrancea, in primele cinci luni ale anului 2019 inregistrandu-se un numar de 136 de infractiuni, cu peste 15% mai putin fata de perioada similara a anului trecut, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In judetul…

- Trei minori din comuna Corbita sunt cercetati pentru furt calificat dupa ce au intrat prin efractie intr-o unitate scolara din localitate, de unde au furat laptopuri, calculatoare si baxuri de suc, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii din cadrul lucratorii Postului…