- * „se adreseaza injurii și amenințari de genul «știi cine sunt eu», «lasa ca ieși tu afara» sau «ce vreți ma, am platit 500 lei, fac ce vreau»” Pereții Teatrului Municipal au fost stropiți cu șampanie, iar angajații au fost agresați de nuntași, arata un referat al directorului Sorin Francu, prin care…

- CUPA DE PESCUIT SPORTIV ”TOMIȚA LAZAR” Polițiștii vranceni au demonstrat inca o data solidaritatea de care pot da dovada in fața unor momente care au produs in urma cu patru ani o suferința puternica familiei și apropiaților celui care a fost un OM desavarșit, Tomița LAZAR. Astfel, in zilele de 19 și…

- Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un politist in urma cu o saptamana s-a sinucis, luni dimineata, in Penitenciarul Popa Sapca din Timisoara. Reprezentantii Ambulantei au incercat sa il resusciteze, insa fara succes. Purtatorul de cuvant al Serviciuui de Ambulanta Timis, Florin Crisan, a declarat…

- UPDATE, ora 13:00 – Date privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central la ora 11:00 Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare era pana la ora 13,00, de 19,75%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit BEC, in judetele Moldovei, situatia…

- Prezența la vot la ora 9.50 la nivelul județului Vrancea, pentru alegerile europarlamentare, este de 6,42%, potrivit site-ului http://alegeri.agerpres.ro, care transmite informațiile in timp real. Potrivit sursei citate, la nivelul județului Vrancea sunt amenajate 358 secții de votare, pe listele electorale…

- Constantin Ionuț Razvan, in varsta de 25 de ani, din comuna Cotești, care executa o condamnare definitiva la 5 ani de inchisoare pentru infracțiunea de talharie calificata, in Penitenciarul Mandrești, a evadat joi in jurul orei 13.00. Deținutul a fugit de sub escorta, parasind punctul de lucru exterior…

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta…