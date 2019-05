Vrancea: Bucureşteanul împuşcat mortal la Vidra participa la o partidă de vânătoare ilegală Bucuresteanul in varsta de 55 de ani, care a fost impuscat mortal, vineri dimineata, pe un fond de vanatoare de pe raza comunei Vidra, participa, impreuna cu barbatul care l-a impuscat, la o partida ilegala de vanatoare, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta dimineata, prin apel la 112 un barbat ne-a sesizat cu privire la faptul ca ar fi impuscat in mod accidental un alt barbat, in timp ce se aflau pe raza comunei Vidra, mai exact la 5 km de satul Burca. Imediat s-a constituit o echipa operativa care s-a deplasat la fata locului si, din pacate, au constat ca cele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

