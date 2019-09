Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 6 septembrie 2019 – Barbatul de 30 de ani care in noaptea de marti spre miercuri a agresat si ranit grav doi asistenti medicali in timp ce se afla internat la Psihiatria Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani pentru consum de droguri a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui apartament din Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In urma cu scurt timp am fost...

- Unul dintre asistentii medicali a fost internat la Chirurgie si este tinut sub observatie de personalul medical, dupa ce ar fi primit mai multe lovituri in zona capului. 'In urma evenimentului, pe langa pagubele materiale a rezultat si ranirea grava a doi asistenti medicali. Ambii au traumatisme…

- Angajații unui spital județean au fost batuți azi-noapte de catre un barbat care ar fi fost drogat, scrie vrancea24.ro. Incidentul a avut loc la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Focșani in jurul orei 01:00. Un barbat in varsta de 30 de ani care ar fi fost drogat a devenit violent cu angajații…

- Un barbat din Bolotesti, aflat sub control judiciar cu interdictia de a parasi localitatea de domiciliu, a fost arestat, marti, fiind suspectat ca ar fi furat 300 de lire dintr-o masina aflata in parcarea unui supermarket, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.Citește…

- UPDATE, ora 17:42 – Nasterea femeii care a decedat, marti, la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani a decurs normal, insa starea acesteia s-a deteriorat brusc si toata echipa medicala a incercat din rasputeri sa ii salveze viata, a declarat seful sectiei de Obstretica – Ginecologie,…

- Un acoperis s-a desprins de pe un bloc ANL, iar un copac a fost doborat luni seara, in municipiul Focsani, in urma unei puternice vijelii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.