Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Poliției Argeș, un barbat de 42 de ani a plecat de acasa, din Harsești, in 27 septembrie și nu s-a mai intors acasa. Barbatul locuia singur, iar polițiștii au fost sesizați de mama acestuia. Polițiștii au stabilit ca barbatul a mers in localitatea Ștefanești pentru a-și ridica salariul,…

- Un barbat in varsta de 63 de ani, din municipiul Galati, cautat de autoritatile germane pentru o fapta de omor, a fost prins pe raza localitatii Nanesti si retinut de politistii vranceni, in baza mandatului european emis pe numele sau, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul de…

- Un barbat in varsta de 63 de ani, din municipiul Galati, cautat de autoritatile germane pentru o fapta de omor, a fost prins pe raza localitatii Nanesti si retinut de politistii vranceni, in baza mandatului european emis pe numele sau, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul de Politie…

- ARAD. Accidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 07.00, intre Vinga și Șagu. La volanul mașinii rasturnate se afla o femeie in varsta de 38 de ani, din Arad. Dupa evenimentul rutier, la fața locului au fost solicitați pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Un incendiu violent a izbucnit, luni dupa-amiaza, in comuna Țanțareni. De la vegetația uscata, focul s-a extins rapid la o anexa in care se aflau baloturi de fan. Flacarile amenințau sa ajunga și la casele din apropiere, fiind nevoie de suplimentarea echipelor Inspectoratului pentru Situații…

- Astazi, 03.08.2019, incepand cu orele 10.15, in urma unui apel 112 primit, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-a deplasat in satul Dealul Cucului, comuna Poiana Cristei, unde un urs este prins intr-un laț in padure. In sprijin acționeaza si polițisti din…

- Aproape 16 hectare de imas impadurit si padure tanara au fost distruse, duminica seara, 28 iulie, in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit la marginea localitatii Chiraftei. Pompierii au reusit sa lichideze incendiul dupa aproximativ trei ore. Pompierii au stabilit drept cauza probabila a producerii…