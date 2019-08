Stiri pe aceeasi tema

- TurdaNews a dezvaluit ieri ca un barbat a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol. Poliția și Parchetul au bagat cazul la ”secret”. Cazul este cu adevarat șocant! Un barbat de 35 de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat acuzat ca a sechestrat si violat o minora, la Vadu Negrilesei, a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv de procurorii din Gura Humorului. Potrivit procurorilor, barbatul este acuzat ca, pe 2 iunie, ar fi violat o minora pe care a urcat-o fortat in masina sa, in prezenta verisorilor…