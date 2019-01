Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni isi exprima sprijinul fata de comunitatea de romani din Marea Britanie, in contextul votului din Parlamentul britanic de respingere a Acordului privind Brexit-ul. "Reamintim ca, in cadrul negocierilor derulate la nivel european privind efectele…

- Noii miniștri ai Cabinetului Dancila au depus juramântul, marți, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis urându-le succes în noul mandat. Anterior șeful statului a anunțat ca respinge numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Transporturilor și a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.…

- "Iohannis a facut patru refuzuri. A refuzat sa revoce pe Stanescu și pe Șova. A refuzat sa numeasca pe Vasilescu și pe Laufer. Iohannis instituie, pentru prima data, refuzul de revocare. Asta e o noutate. Nici Basescu nu a facut așa ceva. Daca accepta revocarea celor doi ramanea un interimat și veneai…

- Noii ministri au fost convocati de Viorica Dancila pentru o discutie la Palatul Victoria, anunta Romania TV. Sedinta vine in contextul in care, la ora 15.30, este programata depunerea juramantului la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a anuntat ca a emis…

- "Daca in cazul Olguței Vasilescu ma așteptam, in cazul lui Ilan Laufer nu ințeleg motivele. E posibil ca in cazul lui Laufer sa nu fie motive legate de activitatea lui in celalalt mandat. In cazul Olguței Vasilescu, nu ii convine ca a aratat ca este o luptatoare și chiar era posibil sa faca…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a emis decretul de remaniere guvernamentala, tinand cont de propunerile formulate de PSD. De asemenea, seful statului a precizat ca a aprobat remanierea guvernamentala, prezentand lista ministrilor pentru care a semnat decretul de numire in functie, din care…

- Potrivit reprezentanțiilor Ministerului Mediului, in prezent se lucreaza la doua variante in ceea ce privește taxa auto: introducerea unei taxe care sa fie achitata periodic la ITP sau includerea unei taxe in impozitul datorat pentru mijloace de transport. Sursele citate au explicat ca in prezent se…

- In cadrul Ministerului Mediului, se analizeaza o valoare, legat de Taxa Auto, care, pe de o parte sa descurajeze potențialii cumparatori de autovehicule vechi și poluante, in vederea inmatricularii unui numar cat mai mic de astfel de autovehicule. Iar pe de alta parte, sa respecte gradul de suportabilitate…