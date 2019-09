Stiri pe aceeasi tema

- „Intr-o zi, am auzit un foșnet, ca o adiere pe trotuar și, dintr-o data, in mintea mea, am prefigurat un alt Roman. Se va intitula: ZAZANIA!‟, așa iși incepe opera autorul – mr. (rez.) Nicolae Ciocarlan. Pasionații de lectura pot descoperi in aceasta carte cateva dintre tainele Școlii Militare de Infanterie…

- O Hotarare care modifica și completeaza HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii” a fost aprobata de Guvern. Hotararea a fost aprobata in ședința din 24 iulie. Prin acel act normativ…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea a anunțat, ieri, pe Transalpina, in județul Gorj, dublarea subvenției la lana de la 1 leu la 2 lei. Nu este singura veste buna pentru crescatorii de oi, oficialul anunțand, de asemenea ca va fi implementat și un program de furnizare de instalații pentru spalarea lanii,…

- Ministerul Agriculturii anunta ca ajutorul de mimis acordat crescatorilor de ovine va creste anul acesta, dupa ce a fost aprobata o hotarare in sedinta de Guvern de miercuri. Sprijinul financiar va creste de la 1 leu la 2 lei pe kg, potrivit unui comunicat.„In Ședința Guvernului din 24 iulie…

- Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, institutia.…

- În edina Guvernului din 24 iulie 2019 a fost aprobat o Hotarâre care modific i completeaz HG nr.5002017 privind aprobarea schemei &rdquoAjutor de minimis pentru aplicarea programului de susinere a cresctorilor de ovine pentru comercializarea lânii&rdquo.Prin prezentul act no...

- Marian Oprisan, cel care stapaneste de mai multi ani judetul Vrancea, nu a reusit inca sa-si impuna vointa si sa rupa Regionala de drumuri nationale Iasi. Amintim ca, luna trecuta, el a anuntat ca trei judete de la DRDP Iasi, Vrancea, Galati si Vaslui, plus Braila de la DRDP Constanta si Buzaul, luat…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de vijelii, grindina și ploi torențiale pentru 25 de județe din țara, valabila pâna vineri, la ora 1.00. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu, valabila în cea mai mare parte a țarii. Astfel,…