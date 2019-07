Alimentarea cu energie electrica in municipiul Adjud a fost reluata, marti seara, pe un fir alternativ, dupa ce orasul a ramas fara curent in urma unui incendiu izbucnit la un transformator electric din apropierea caii ferate, au anuntat reprezentantii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Adjud.



"Alimentarea cu energie electrica in municipiul Adjud a fost reluata, pe un fir alternativ", a declarat, pentru AGERPRES, seful SVSU Adjud, Constantin Lazar.



Potrivit ISU Vrancea, la fata locului intervin pentru stingerea incendiului doua echipaje din cadrul Sectiei…