Vrajitoarea Monica Ionita l-a sunat pe Razvan Ciobanu si i-a spus ca o sa moara pe 29 aprilie. Cum i-a raspuns designerul intrece orice imaginatie

- Razvan Ciobanu a murit pe 29 aprilie, in a doua zi de Paște, iar plecarea lui dintre noi este o adevarata tragedie. Razvan Ciobanu era un barbat fericit, puternic, care a reușit sa treaca mereu cu bine peste greutațile vieții.

- Tragedie in lumea artistica romaneasca. A murit unul dintre cei mai mari artiști. Silviu Aionița, pentru ca despre acesta este vorba, s-a stins din viața in a doua zi de Paște. Silviu Aionița avea probleme de sanatate. Silviu Aionița a murit luni, la varsta de 65 de ani, lasand in urma lui multa durere,…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un groaznic accident rutier, va fi inmormantat joi, insa cei care vor sa-și ia ramas bun de la el o pot face azi la capela Cimitirului Progresul, acolo unde trupul sau neinsuflețit a fost depus inca de ieri. Intrarea in capela a fost inconjurata…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a socat pe toata lumea, iar parintii sai nu isi mai gasesc linistea. In aceasta dimineata au sosit la IML pentru a ridica trupul neinsufletit al designerului. Totul pare un cosmar, iar mama lui a declarat ca este bulversata si socata!

- Razvan Ciobanu a murit a doua zi de Paște, intr-un cumplit accident de mașina și potrivit prietenei sale, acesta va fi inmormantat peste maxim trei zile. Laura Vicol, o prietena apropiata a creatorului de moda Razvan Ciobanu, a marturisit ca trupul neinsuflețit al lui va fi depus la o capela din București.…

- La cateva ore dupa moartea lui Razvan Ciobanu, Iulia Albu a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, in care iși exprima regretul pentru dispariția fulgeratoare a unuia dintre cei mai apreciați designeri romani. „Odihnește-te in pace Razvan Ciobanu. Nu o sa inșir cuvinte goale. Razvan a fost…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit la varsta de 43 de ani intr-un accident rutier care s-a produs in a doua zi de Paste. Ultimul mesaj public al designerului a fost transmis in urma cu o saptamana.