- Timișoara va avea in 2018 un nou festival. Propunerea a fost facuta ieri de consilierul local PNL Grigore Grigoroiu care a cerut 150.000 de lei pentru organizarea Festivalului Magiei. Primarul Nicolae Robu a explicat necesitatea unui astfel de festival astfel: „Avem in Timișoara o mulțime de reprezentanți…

- Un incident s-a petrecut in urma cu puțin, in plin centru al orașului, chiar in fața cladirii Primariei Timișoara. Un barbat a alunecat și a cazut pe trotuarul necurațat, in apropierea intrarii in instituție. La fața locului a fost solicitata o ambulanța SMURD, care l-a preluat și l-a transportat la…

- Consilierii locali au votat, marți, agenda culturala a Timișoarei, cu doua amendamente. Festivalul JazzTM va primi, in total, 900.000 lei și va aparea un nou festival. Un liberal a considerat ca orașul de pe Bega are neaparat nevoie de un festival de magie. Probabil absolut intamplator, un magician…

- Plenul Curții Constitutionale (CCR) a anuntat ca și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat in programul delegațiilor Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean afirma ca nu intelege aceasta decizie.Potrivit…

- Oprea, reactie la declaratiile lui Dragnea: Stateam la un pahar de vin, cand m-a rugat sa-l ajut sa ia presedintia PSD Fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea a reactionat miercuri, dupa declaratiile lui Liviu Dragnea privind implicarea sa in structura PSD, si spune ca liderul PSD i-a cerut sprijinul…

- Finlanda a preluat 3,3% din acțiunile Nokia cu 844 de milioane de euro, scopul fiind de a avea un cuvant mai greu de spus asupra companiei, care este cea mai mare din țara și cel mai mare exportator al statului scandinav, scrie Reuters . Achiziția s-a facut prin intermediul Solidium, brațul sau de investiții.…

- Situatia pacientilor care au nevoie de imunoglobuline pentru a trai este din ce in ce mai critica, atrage atentia medicul Alexis Cochino, imunolog, intr-un interviu acordat „Adevarul”. Acesta sustine ca lipsa tratamentului poate avea consecinte foarte grave si ca atat pacienti adulti cat si copii vor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50),…

- Sandra Ecobescu este presedinta Fundatiei Calea Victoriei, institutie culturala independenta care concepe o mare varietate de cursuri si evenimente interactive in domenii umaniste si culturale pentru tineri si adulti. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, Sandra Ecobescu a povestit despre cum a ajuns…

- Plecat la Viena in ultima saptamana, primarul Nicolae Robu a revenit vineri si a decis ca e momentul sa continua lupta cu jurnalistii. Asta, pentru ca unii dintre ei au indraznit sa scrie ca orașul arata neingrijit si au fost probleme caldura. Edilul sustine oricum ca el este cel mai “tare organism…

- Eduard Vigu, tanarul din București care face cumparaturi gratis pentru vecinii batrani și bolnavi din blocul in care locuiește. Barbatul spune ca vrea sa le dea o mana de ajutor celor care nu pot ieși din casa pentru a-și cumpara cele necesare, prin viscol și vant. Eduard Vigu este instructor de fitness…

- Urmeaza procurorul general, dupa cum s-au grabit sa devoaleze strategia unii lideri social-democrați. Cu toate privirile ațintite ba asupra Parlamentului, ba asupra ministrului Justiției, multa lume a uitat total un as plasat și pastrat, de aproape un an de zile, in maneca judecatorilor Curții Constituționale:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, contrazice afirmațiile afirmațiile sindicaliștilor din Poliție, care afirmau ca 10.000 de angajați au salariile mai mici dupa in urma aplicarii legii salarizarii.

- Biroul Permanent Național al PES activists Romania s-a reunit astazi la Valcea pentru a discuta despre agenda viitoare a organizației, acțiunile programate și demersurile prin care va sprijini activitatea europeana a Guvernului Romaniei și a Partidului Social Democrat.Citeste si: Judecatoarea…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- Nu se muta, dar se... extinde! Aceasta este propunerea de rezolvare a problemei spațiului din PMT. Primarul Nicolae Robu propune construirea unui nou corp de cladire pe CD Loga 1. Consilierii PSD cerusera studiu de fezabilitate pentru un centru administrativ modern.Nu se muta, dar se... extinde! Aceasta…

- Doi dintre agenții de paza inregistrați de camerele video se afla sub control judiciar pentru 40 de zile și sunt cercetați penal pentru purtare abuziva și tulburare a liniștii și ordinii publice, in timp ce al treilea – potrivit informațiilor pe care le deținem – a suferit o intervenție chirurgicala…

- Gica Hagi a explicat tratamentul la care a fost supus fiul sau, Ianis, in Italia. ”M-au mintit in fata pe mine si pe Ianis, Ianis a avut 3 oferte cand s-a intors, un antrenor mare a spus ca Ianis poate fi comparat cu Totti, l-au amendat pe Ianis pentru ca a declarat ca e dezamagit si…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- O campanie umanitara a facut minuni, declansata dupa ce cotidianul „Adevarul“ a prezentat povestea emotionanta a celor trei frati orfani din satul ialomitean Luciu, care si-au pierdut ambii parinti in trei luni. Copiii au acum o casa, cumparata cu banii stransi din donatii.

- A fost inaugurat cu fast in octombrie 2016 chiar de primarul Nicolae Robu, insa nu a fost folosit prea mult timp. Patinoarul sintetic din Parcul Copiilor avea inca de pe atunci atat program de iarna, cat și program de vara. Soarta trista a acestuia se scrie in continuare, iar cei din administrația…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni. pentru a nu ajunge în situatia României. „Uitati-va la ceea ce s-a întâmplat…

- In presa locala din Timisoara, jurnalistii au dezvaluit ca primarul Nicolae Robu are un salariu net de 16.313 de lei, in timp ce soferul sau, Vasile Paraschiv, este platit cu 9.384 de lei net, acesta fiind angajat la Politia Locala Timisoara si detasat la primarie. Primarul Nicolae Robu a…

- Proiectul largirii la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata, facand legatura cu autostrada, intra in linie dreapta. Președintele Consiliului Județean Timiș a spus ca in doua saptamani s-ar putea semna contractul de finanțare pentru investiția…

- Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie sa va abonati la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Banci,…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept "Ziua Independentei nationale", pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017.Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Anda Adam a parasit competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata spre eliminare de catre colegii de echipa. Artista inca nu a ajuns acasa, unde este asteptata cu nerabdare de sot si de fetita.…

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Sotul artistei, Sorin Andrei, a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevarul despre eliminarea ei. ( CITESTE SI: Anda Adam, eliminata de la Exatlon! Cum a reactionat…

- Reprezentantii principalelor publicatii mass-media din Romania, printre care se numara si ziarul Libertatea, s-au intalnit cu staff-ul de conducere al Postei Romane pentru a analiza ce trebuie schimbat astfel incat serviciile de distributie a presei sa fie imbunatatite. Reprezentantii publicatiilor…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- Contractul dintre Direcția pentru Agricultura Județeana Timiș și Primaria Timișoara expira la sfarșitul lunii martie 2018. Conducerea instituției a incercat inca din vara anului trecut sa prelungeasca contractul de inchiriere, insa a primit un raspuns negativ de la primarie. Nicolae Robu spune ca…

- Monica Gabor le-a dezvaluit fanilor ei care este noua sa ocupatie, pentru care se pregateste intens. Bruneta nu sta degeaba in America! In timp ce Mr. Pink e ocupat cu afacerile, fostul manechin are propria ei meserie, deloc usoara! Vedeta a dezvaluit pe o retea de socializare ca s-a facut profesoara…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Așa cum a anunțat, primarul Timișoarei vrea sa se intalneasca cu tinerii orașului, pentru a vorbi despre planurile pe care le are in noul an. Adunarea se da miercuri, 17 ianuarie, la ora 18, in Sala de Consiliu a Primariei Timișoara, de la etajul 1 din instituția de pe C.D. Loga. „N-ați…

- Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

- Numarul oamenilor strazii a scazut considerabil in ultimii ani, in Timisoara. Asta informa ieri Politia Locala, prin intermediul unui comunicat de presa, in care prezenta o statistica privind oamenii fara adapost care au fost luati in evidenta de agentii din cadrul directiei subordonate Primariei Timisoara.…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Aleșii se intalnesc pentru prima data in 2018 luni, la ora 16. Pe ordinea de zi au și un proiect referitor la fosta RATT, care acum se numește oficial Societatea de Transport Public Timișoara. Practic, consilierii locali voteaza „modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilitaților…

- Ediția cu numarul 48 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre Victor Mathiesz, micul Jules…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, insista ca modificarile la legile justitiei ar fi generate de abuzurile dovedite ale magistratilor, deci ca nu ar fi croite pentru a scapa politicienii de dosare. „Prin acest abuzuri, Justitia romaneasca de azi semana foarte mult cu justitia din vremea…

- In mai 2016, consilierii municipali aprobat un proiect de hotarare prin care SDM primea, prin delegare de gestiune, semnalizarea și intreținerea semnalizarii rutiere din oraș, pe o perioada de 15 ani. Proiectul a trecut atunci fara prea multe discuții, insa unii aleși locali nu și-au dat…