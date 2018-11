Vrăbiile antiteroriste. Pază pentru Târgul de Crăciun în Ulm Vrabiile gigant au fost construite fiecare din circa doua tone de beton, astfel incat sa nu permita patrunderea niciunui camion, a precizat o purtatoare de cuvant a municipalitatii. Nu mai puțin de cinci astfel de vrabii uriase pazesc una din intrarile principale in piata de Craciun din orasul Ulm, in sudul Germaniei, in efortul autoritatilor de a preveni un eventual atac terorist, relateaza miercuri dpa. Statuile masoara circa 2 metri de la varful ciocului la capatul cozii. Vrabia este simbolul orasului din landul Baden-Wurttemberg. Nu sunt singure Pasarile de beton se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

