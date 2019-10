VP Business Development & Commercial Strategy - Gemini Solutions: Lucram exclusiv cu seniori, cu oameni care pot comunica cel putin de la egal la egal cu orice CTO din Silicon Valley

Romania continua sa isi castige recunoasterea internationala in lumea IT prin solutii inteligente si, mai ales, experti bine pregatiti. Prezenta in Phoenix, Statele Unite, la Midsize Entreprise Summit (MES) - Editia de toamna 2019 delegatia romana "romaniaIT" a castigat "Premiul Best International Vendor".



Daca pentru multe companii internationale, MES este oportunitatea de a intra pe piata americana software, pentru Gemini Solutions participarea la summit este un mod de a reconsolida pozitia de furnizor de solutii software high-end pentru companii IT cu recunoastere globala.



