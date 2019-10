Voucherele de vacanţă se schimbă! Vor fi daţi mai mulţi bani, dar ajungi la închisoare dacă nu respecţi legea Voucherele de vacanta se schimba! Vor fi dati mai multi bani, dar ajungi la inchisoare daca nu respecti legea Regulile acordarii voucherelor de vacanța se vor schimba, potrivit unui de act normativ pus in dezbatere publica vineri. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10 si 26. de la 529 euro/persoana Autoritatile vor sa prelungeasca perioada acordarii sumelor fixe pentru turismul intern si vor sa introduca vouchere pentru extrasezon, cu o valoare mai mare. Proiect de ordonanța de urgența cu privire la tichetele de vacanta… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

