Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul PSD al Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020. „Vreau sa dezvoltam…

- Valoarea voucherelor de vacanta va fi majorata la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanta in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anuntat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020. „Vreau sa dezvoltam…

- Eugen Teodorovici a declarat ca susține masura anunțata de catre ministrul Turismului, Bogdan Trif, cea a ”voucherelor de vacanțp diferențiate pentru extrasezon.” ”Noi dam 1.450 pentru sezon și am zis dom'ne hai sa verificam daca operatorii de turism ar dori - desigur, și cei care beneficiaza…

- Ziarul Unirea Ministrul Turismului, Bogdan Trif, le pregatește o surpriza bugetarilor. Valoarea voucherelor de vacanța va crește la peste 2.000 de lei Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunțat ca se vor purta discuții in perioada urmatoare cu repezentanții din industria ospitalitații in legatura…

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020.Vreau sa dezvoltam…

- Romanii care vor dori sa mearga cu voucherele de vacanta in lunile octombrie, noiembrie, martie si aprilie ar putea primi de anul viitor 2.080 de lei, a anuntat, sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, adaugand ca nu se va renunta la acordarea voucherelor de vacanta dupa 2020. "Vreau sa dezvoltam…

- Bogdan Trif, Președintele PSD Sibiu și Ministru al Turismului, reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca majoritatea bugetarilor "sunt praf la locul de munca" si ca acestia trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri…