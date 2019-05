Voucherele de vacanta, sabie cu doua taisuri pentru turismul romanesc. CDR: Tichetele ar trebui folosite in extrasezon si doar in anumite regiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe Litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, au declarat, miercuri, reprezentantii Coalitiei pentru…

- Voucherele de vacanta au influentat in mod semnificativ piata turismului romanesc, astfel ca vacantele din Romania au devenit din ce in ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile tot mai putine, potrivit rezultatelor "Barometrului privind vacantele din 2019". Astfel, romanii ar…

- Beneficiarii tichetelor de vacanta trebuie sa stie ca, cu aceste tichete, pot achizitiona servicii precum cazare, masa, transport, servicii de tratament si de agrement sau pachete turistice, scrie sfatulparintilor.ro. Legea impune insa la folosirea voucherelor achizitionarea a cel putin o noapte…

- Incepand din anul 2018, angajatii pot beneficia de tichete de vacanta in valoare de 1450 de lei. Voucherele de vacanta pot fi primite de la compania pentru care lucrezi, daca ai un contract individual de munca valabil si numai daca compania decide sa acorde acest tip de beneficiu angajatilor. Tichete…

- Voucherele de vacanța oferite de instituțiile de stat angajaților din Romania au fost mana cereasca pentru hotelierii din zonele turistice ale țarii noastre, in special pentru cei de pe litoral. 2019 pare sa vina cu schimbari majore atunci cand vine vorbe de achiziționarea unui pachet de vacanța cu…