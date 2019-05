Voucherele de vacanta date bugetarilor cresc preturile pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe Litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, au declarat, miercuri, reprezentantii Coalitiei pentru…

- Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe Litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, au declarat, miercuri, reprezentantii Coalitiei…

- Actualul guvern trebuie sa demisioneze in urma votului de duminica, iar singura solutie este formarea unui Executiv de uniune nationala, format de specialisti in politici publice, sustine Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- Actualul Guvern trebuie sa demisioneze in urma votului de duminica, iar singura solutie este formarea unui Executiv de uniune nationala, format de specialisti in politici publice, a declarat, miercuri, Florin...

- "Votul de duminica nu a fost pentru europarlamentare, ci o reactie generalizata la un anumit mod de a face politica, iar daca nu intelegem acest lucru suntem din alta lume. Indiferent ce Guvern este, nu mai poate sa ignore acest lucru. Pe 26 mai s-a incheiat o era, s-a spus la revedere unui mod de…

- Romanii au inteles ca au putere si ca votul lor conteaza, iar rezultatul alegerilor de duminica este o reactie la modul in care s-a facut politica pana acum, mod care trebuie sa se schimbe, a declarat, miercuri, Dragos Anastasiu, membru in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) si vicepresedinte…

- Actualul Guvern trebuie sa demisioneze in urma votului de duminica, iar singura solutie este formarea unui Executiv de uniune nationala, format de specialisti in politici publice, a declarat, miercuri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din…

- Importul de muncitori din tari precum Nepal sau Vietnam reprezinta doar o solutie pe termen scurt si nu rezolva problema fundamentala a deficitului de forta de munca cu care se confrunta Romania si pentru care este nevoie de o strategie nationala, a declarat, luni, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al…