Voucherele de vacanță 2018. Corina Martin, BOMBĂ: Sunt valabile, nimeni nu poate opri Voucherele de vacanța. Corina Martin a dezvaluit, pentru DC News, ca oamenii care au primit tichete in 2018 le pot folosi, pana la 31 ianuarie, pentru platirea vacanțelor din 2019 și chiar 2020. Este important ca acestea sa fie valabile, iar beneficiarul sa apeleze la o agenție de turism. "Nimeni un poate opri o agenție de turism sa faca o rezervare acum pentru anul 2020" "Nimeni un poate opri o agenție desa faca oacum pentru anul 2020" Voucherele de vacanța. "Trebuie sa spunem in continuare ca cei care nu au folosit inca tichetele de vacanța pe care le-au primit in 2018 și nu le-au utilizat inca in acest an, o mai pot face pana la 31 ianuarie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Sezonul estival 2018 a generat incasari cu pana la 25% mai mari datorita, in principal, voucherelor de vacanta si intensificarii rutelor de zbor intern, dar si intrarii pe piata a unor companii aeriene care conecteaza Europa de mai multe orase din Romania, au precizat pentru Agerpres mai multi specialisti…

