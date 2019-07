Vouchere RABLA electrocasnice. AICI te poti inscrie. Cand expira tichetele de reduceri Vouchere RABLA electrocasnice. Luni, 15 iulie, romanii se vor putea inscrie pentru a obține vouchere pentru electrocasnice, prin programul RABLA. Sunt puse la dispoziție voucherele nefolosite de romanii care s-au inscris in sesiunile anterioare. AICI te poți inscrie pentru a obține un voucher RABLA pentru electrocasnice AICI te poțipentru a obține un voucherpentru Vouchere RABLA electrocasnice Totodata, cei care solicita voucherul pentru electrocasnice trebuie sa știe ca acesta EXPIRA in 15 zile. Vouchere RABLA electrocasnice Finantarea se va acorda sub forma de vouchere, pentru achizitionarea de echipamente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va pune la dispozitia persoanelor fizice, incepand de luni, 15 iulie, ora 10:00, suma de aproximativ 20 de milioane de lei, pentru noi inscrieri in Programul Rabla pentru electrocasnice. Suma de 20 de milioane de lei este rezultată din neutilizarea voucherelor…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca incepand de marți, de la ora 10, se pot face noi inscrieri in programul „Rabla pentru electrocasnice”. Prin acest program se pot obține vouchere de pana la 400 de lei pentru achiziționarea unui televizor, de exemplu, in schimbul unui aparat vechi.…

- ​Programul Rabla pentru electrocasnice poate fi accesat începând de vineri, 24 mai de cei care doresc sa participe, iar bugetul pentru acest an este de 40 de milioane de lei, dublu fata de anul 2018, a anuntat, joi Ministerul Mediului. În funcție de aparatul cumparat, voucherele au…

- Ministerul Mediului a lansat joi a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, care prevede acordarea de vouchere pentru achizitionarea de produse electrocasnice noi, eficiente energetic, in schimbul celor vechi. Noutatea programului in acest an o reprezinta faptul ca in program…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat joi, 23 mai, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Remat Holding in Prahova, demararea programului Rabla pentru electrocasnice 2019. Programul, in valoare de 40 de milioane de euro, dublu fața de anul trecut, va incepe vineri, 24 mai. Potrivit…

- Programul ”Rabla la electrocasnice” va demara oficial joi, au declarat, pentru Libertatea, surse din domeniu. In cadrul acestuia romanii pot cumpara televizoare, mașini de spalat, frigidere, aparate de aer condiționat și mașini de spalat vase. In acest moment, pe site-ul Ministerului Mediului se afla…

- In sesiunea din 2019, persoanele fizice vor putea achizitiona prin program, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare. "Asa cum am promis anul trecut, inca de la lansarea primei editii a Programului, anul acesta il extindem pentru doua…

- Ministerul Mediului a lansat vineri, 10 mai 2019, spre consultare publica, proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice de uz casnic, uzate cu unele noi mai performante din punct de vedere energetic…