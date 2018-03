Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa ofere vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect al Cosiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce se va vota saptamana viitoare. „Prin acest proiect,…

- cu privire la activitatea sectorului IMM Consiliul Național al IMM-urilor din Romania, in calitate de beneficiar, implementeaza in perioada martie 2018-iulie 2019, proiectul “Creșterea capacitații CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”,…

- Romania este campioana Uniunii Europene la economia gri. Aproape o treime din ce produce tara noastra nu apare in acte sau este declarata cu valori mai mici. Statul pierde, astfel, incasari din taxe si impozite, iar firmele corecte sunt amenintate de cele care nu respecta legile. Informatizarea ANAF…

- Incepand de astazi va oferim o noua rubrica in cadrul Buletin de Carei si anume INCRUSTARI ISTORICE. Aniversam in acest an 100 de ani de la Marea Unire adica de la unirea tuturor teritoriilor romanesti intr-un singur stat. Se impune o mai buna cunoastere a evenimentelor care au precedat acest important…

- Romanii au cumparat pe parcursul anului 2017 biciclete in valoare de 60 de milioane de euro, iar suma medie cheltuita pentru un astfel de mijloc de transport variaza intre 500 si 800 de lei, arata datele unei cercetari de piata realizate de o platforma de vanzari online. In acest context, Romania se…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Exporturile de marfuri romanesti au avansat in ianuarie cu 15,9% fata de…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- In anul 2017 au fost terminate, in Romania, 53.301 locuinte, in crestere cu 1.095 locuinte fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Pe medii de rezidenta, in anul 2017 fata de anul 2016, se observa cresterea ponderii locuintelor terminate…

- Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau…

- Moldova continua sa majoreze exporturile catre Rusia. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), exportul marfurilor moldovenești in Rusia in anul 2017 s-a ridicat la 254,5 milioane de dolari, inregistrind o creștere de 9,2% fața de anul precedent. In aceeași perioada, importurile de produse…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Cresterea numarului de angajati din economie s-a oprit in luna octombrie 2017, cand a fost atins un maxim al ultimilor 20 de ani, de 4,872 milioane de salariati, imediat dupa ce Robor s-a dublat de la 0,8% la 1,6% si dupa ce cursul leu-euro a crescut brusc, arata datele de la Statistica.…

- Rata somajului in Marea Britanie a crescut la 4,4% in trimestrul patru din 2017, de la 4,3%, fiind prima crestere a ratei somajului din februarie 2016, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, transmit BBC, Bloomberg si Reuters. 1,47 milioane de șomeri Miercuri, Oficiul National…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, zona Tomis 3. Din primele informatii un copil de 15 ani a fost ranit. Acesta a fost diagnosticat de cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta cu traumatism membru inferior. Victima a fost transportata la spital…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta. "Din…

- Cristian Bușoi amintește cele 67 de cazuri de deces in contextul epidemiei de gripa și rujeola și susține informarea populației cu privire la necesitatea vaccinarii. „67 de morți are pe conștiința guvernarea PSD, in Sanatate! Acesta nu este un mesaj politic! Aceasta este realitatea! In Romania,…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere din Europa la asteptarile privind veniturile, in timp ce in tarile din restul continentului au crescut usor intre septembrie si decembrie 2017. Asteptari mai mari privind cresterea salariilor s-au inregistrat in Austria si Slovenia.

- Turismul german a inregistrat in 2017 al optulea an de crestere record, arata datele publicate joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit Deutsche Welle si DPA, informeaza AGERPRES . Numarul innoptarilor in structurile de primire turistica din Germania a urcat anul trecut cu 3%, ajungand…

- In Romania mor anual aproape 3.000 de oameni din cauza cirozei provocate de hepatita. Suntem pe primul loc in Europa cand vine vorba de numarul pacienților care sufera de aceasta boala. In ultimii doi ani, sute de bolnavi din Oltenia ...

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, o masina folosita printr-un astfel de serviciu compensand detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Astfel, nevoia de spatiu…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%. Conditia ar fi includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor europene. Potrivit unui studiu realizat de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Adolescenții romani stabilesc un record negru in Europa in ceea ce privește consumul de droguri. Sunt din ce in ce mai mulți, iar șansele sa scape de dependența „prafului alb“ sunt mici. In Romania, traficul si consumul de droguri sunt ...

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Cel mai mare si aglomerat aeroport al Romaniei, Henri Coanda, ramane fara servicii de paza si curatenie dupa ce a decis sa nu continue contractele cu firmele care asigurau aceste servicii pana acum, dar nici nu a cautat la timp altele. Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a afirmat luni ca, sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un ''copil al razboiului care a…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…

- Președintele Sindicatului Energia Turceni, Eugen Iovan, este optimist dupa discuțiile de miercuri de la Ministerul Energiei. Liderii Federațiilor Univers și Mine Energie s-au intalnit, zilele trecute, cu ministrul Energiei, Toma Petcu. Sindicaliștii au cerut majorarea fondului de salarii.…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila."Semnam astazi contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- Start-upul CityStasher doreste sa devina un "Airbnb pentru bagaje¬, adica o retea de locatii din intreaga Europa, unde iti poti lasa bagajele pentru cateva ore dupa ce ai facut check-out-ul de la hotel, astepti sa te cazezi sau esti in trecere si nu vrei sa te plimbi cu ele dupa tine.

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In Romania, ca in America de Sud sau Africa - așa arata radiografia salariilor din tara noastra, publicata de Institutul National de Statistica. O societate divizata, in care polii bogatiei si ai saraciei nu se intalnesc niciodata.

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Potrivit Institutului National de Statistica, in Romania barbatii sunt mai bine platiti decat femeile. Aceeași situație se prezinta si in casele celor mai puternici romani. Prima doamna, Carmen Iohannis, a castigat anul trecut de aproape sapte ori mai putin decat presedintele Iohannis. Exceptia care…

- Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria. ‘In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara mediei pe ansamblul Uniunii Europeane. In anul 2015, cei mai…

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. "In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…