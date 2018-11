Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogda Trif, a declarat joi, la Palatul Victoria, ca acordarea voucherelor de vacanța a scos la lumina, din economia neagra, spațiile de cazare, acesta oferind exemplul județului Maramureș unde s-au inregistrat cu 600% mai multe cereri de autorizare.„In acest an, sectorul…

- "Acordarea voucherelor de vacanta a scos la lumina din economia neagra spatiile de cazare. In acest an, am avut o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri pentru autorizarea spatiilor de cazare raportat la anul trecut. In Maramures, in luna mai 2018, am avut o crestere cu aproape 600% a…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului a sustinut in aceasta seara o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat madurile ce au intrat in vigoare recent. In plus a mentionat ca acordarea voucherelor de vacanta a scos la lumina, din economia neagra, spatii de cazare. "Prin noile masuri care au intrat…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat, in contexul in care Guvernul a adoptat astazi o ordonanța de urgența prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adaugata pentru turism și activitați conexe, ca aceasta decizie este cea mai importanta masura luata in vederea susținerii concrete…

- Stațiuni turistice abandonate revin la viața dupa ce tot mai multa lume a ales sa le viziteze in concedii pe care le pot plati cu tichete de vacanta. Managerii de pensiuni și de hoteluri așteapta venituri suplimentare de peste 150 de milioane de euro.

- Fostul ministru al Apararii, Corneliu Dobrițoiu, a declarat ca dupa incidentele de vineri de la protestul din Piața Victoriei este nevoie de luarea unor masuri urgente. Mai mult, susține ca, in privința violențelor la astfel de manifestari, se va trece la un alt nivel. Instigarea la violența…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, și-a prezentat bilanțul la șase luni, dar acesta se lauda cu lucruri pe care le-a facut fostul ministru, Mircea Dobre. In plus, actualul ministru cere presei sa nu mai publice lucruri negative despre turism, pentru ca sperie calatorii romani. Iar daca vor sa scrie…

- Romania a inregistrat o crestere de 4,1% a numarului de turisti in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar masura acordarii voucherelor de vacanta este cea mai importanta luata de un Guvern, dupa Revolutie, in acest sector, a anuntat luni ministrul Turismului, Bogdan Trif,…