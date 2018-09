Vouchere de vacanță. Teodorovici, anunțul momentului "Partea de vouchere s-a dovedit a fi o masura foarte buna și care trebuie sa ramana mai departe și anul viitor, intr-o forma sau alta, dar banii trebuie sa se duca in turism, categoric. Aici sunt mai multe masuri pe care nu vreau sa le numesc acum pentru ca vor genera discuții aprinse. O sa le discut intr-un cadru organizat. Romania trebuie sa faca tot ce face orice alt stat membru (...) La turism avem voucherele, dar poate trebuie sa venim cu o masura ca in extrasezon sa folosim folosirea voucherele. Pentru ca cei care sunt in zonele cu timp limitat de expunere precum Marea Neagra,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

