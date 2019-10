Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta se vor da si in mediul privat. Astfel, romanii vor avea de ales intre voucherele de vacanța din sezon și voucherele de vacanța pentru extra-sezon. Valoarea voucherelor de vacanța pentru lunile care sunt in afala sezonului va fi modificata prin OUG, a anuntat ministrul Turismului.…

- Romanii au de ales cand vor sa plece in vacanța: in sezon sau in extra-sezon Astfel, romanii vor avea de ales intre voucherele de vacanța din sezon și voucherele de vacanța pentru extra-sezon. Valoarea voucherelor de vacanța pentru lunile care sunt in afala sezonului va fi modificata prin…

- Voucherele de vacanta vor fi acordate pe card, iar pentru lunile de extrasezon ar putea fi acordate vouchere cu o valoare mai mare, de 2.080 de lei, a anunțat vicepresedinte al Federatiei asociatiilor de promovare turistica din Romania, Adrian Voican. Voucherele de vacanta - pe care eu le consider un…

- Anunțul a fost facut de catre Adrian Voican, vicepresedinte al Federatiei asociatiilor de promovare turistica din Romania, care a participat, luni, la sediul Ministerului Turismului, la sedinta Colegiului de Conducere al Consiliului Consultativ al Turismului. ,,Voucherele de vacanta - pe care…

- Valoarea voucherelor de vacanta va fi majorata la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanta in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anuntat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.

- Valoarea voucherelor de vacanta va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanta in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anuntat...

- Ziarul Unirea Ministrul Turismului, Bogdan Trif, le pregatește o surpriza bugetarilor. Valoarea voucherelor de vacanța va crește la peste 2.000 de lei Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunțat ca se vor purta discuții in perioada urmatoare cu repezentanții din industria ospitalitații in legatura…

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.Citește…