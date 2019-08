Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Vouchere de vacanța pentru angajații din mediul privat – proiect de lege Vouchere de vacanța pentru angajații din mediul privat – proiect de lege Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca este o discriminare faptul ca doar angajații din sectorul public primesc vouchere de vacanța și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca este o discriminare faptul ca doar angajații din sectorul public primesc vouchere de vacanța și anunța ca PNL a inițiat un proiect de lege prin care și cei din mediul privat sa primeasca vouchere de vacanța.Citește și: SURSE - PSD se pregatește…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca partidul sau a inițiat un proiect de lege în care si angajatii din mediul privat sa poata beneficia de tichetele de vacanta.

- Proiectul de lege prevede un coeficient minim de 1 aplicat la salariile muncitorilor necalificați, fara școala, și ajunge pâna la 2, 8 în cazul celor care au doctorat în domeniul în care lucreaza. Acești coeficienți se aplica, potrivi legii, la salariul minim de baza, pentru…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie tematica pentru elevii și profesorii romani din Voievodina, Serbia”, la Timișoara, in perioada 29-30 iunie 2019. 40 de elevi și…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Excursie tematica pentru elevii și profesorii romani din Voievodina, Serbia”, la Timișoara, in perioada 29-30 iunie 2019. In cadrul excursiei…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Excursie tematica pentru elevii și profesorii romani din regiunea transnistreana a Republicii Moldova”, la Piatra Neamț și Targu Neamț, in…

- Intrebat daca va pune in practica taierea facilitaților pentru IT-ști, dar și taierea voucherelor de vacanța pentru anumiți bugetari, președintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns: ”S-a ințeles greșit. Noi am propus ca voucherele de vacanța sa fie acordate și pentru angajații din mediul privat,…