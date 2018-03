Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- Costurile salariale aferente zilelor libere de sarbatori legale ar trebui sa fie suportate de la bugetul de stat, considera patru deputati ai Partidului National Liberal, initiatori ai unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus in Parlament. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an,…

- Voucherele de vacanța, de care vor beneficia anul acesta bugetarii, și implicit cadrele didactice, vor ajunge la dascali incepand din luna aprilie, pana pe 30 noiembrie, dupa cum anunța reprezentanții Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea. Precizam ca Metodologia de acordare a acestor tichete…

- TICHETE… Veste buna pentru profesori. Incepand de luna viitoare, vor primi, in sfarsit, vouchere de vacanta. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSL) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca au fost aduse modificari ordinului privind acordarea tichetelor valorice, urmand ca acestea sa fie…

- In perioada imediat urmatoare va fi aprobat, in cadrul unei comisii de dialog social, Ordinul privind aprobarea normelor metodologice de acordare a voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sistemul invatamant vor primi, incepand cu luna aprilie, tichete valorice de 50 si 100 lei. Acestea vor fi…

- Angajatii din invatamant vor primi vouchere de vacanta. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, miercuri, 21 martie, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației…

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Simularea Evaluarii Naționale de la clasa a opta a inceput luni, dar in mai multe scoli din tara elevii nu au putut da examenul. Profesori de la peste 1000 de scoli din tara au anuntat ca boicoteaza simularea. Protestul a fost anunțat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant din cauza ca,…

- Simularea Nationala pentru clasa a VIII-a a inceput astazi, iar examenul este boicotat de foarte multi profesori in toata tara. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant sustin ca guvernul nu le-a raspuns solicitarilor.

- Ieri, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale (MEN) au facut un apel catre cadrele didactice sa nu afecteze copiii prin demersuri „radicale” precum boicotarea simularii Evaluarii Nationale, care incepe astazi. „Asadar, boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au ales sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- Cadrele didactice din peste 1100 de școli vor boicota Simularea examenului de Evaluare Naționala care va incepe luni, 5 martie 2018. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor…

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 8 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatații. Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de…

- La data de 31 decembrie 2017 portofoliul fondului de investitii Globalworth condus de omul de afaceri Ioannis Papalekas a ajuns la o valoare de 1,815 miliarde de euro si a inregistrat venituri din chirii de aproape 116 mil. euro, in crestere cu 134% fata de perioada similara a anului anterior. Perioada…

- Urmare a informatiilor aparute in spatiul public conform carora personalul incadrat in sectorul public, dar si in companiile in care statul este actionar unic sau majoritar nu va mai beneficia de voucherele de vacanta, reprezentantii Ministerului Turismului fac urmatoarele precizari:In textul de lege…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI, scrie AGERPRES.Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a…

- Sindicatele din invațamant au decis declanșarea unor noi proteste. Primele acțiuni vor avea loc miercuri și joi la ministerul Muncii. FSLI avertizeaza ca problemele cu care se confrunta profesorii sunt mari, iar in lipsa dialogului proteste de amploare vor putea avea loc in toata țara. FSLI a anunțat…

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu medical, pierd aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul. Cerem Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi, care lovesc…

- Joi, 15 februarie, liderii organizațiilor sindicale din București afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), se vor intalni la Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru a solicita ministrului Valentin Popa lamuriri cu privire la intarzierea plații salariilor. Reprezentanții…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a organizat astazi, 1.02.2018, conferinta de presa cu tema: Nemultumiri majore in Educatie: reduceri de posturi si salarii de mizerie. Angajatii din invatamant se pregatesc de proteste! Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta proteste in cazul in care nu va primi un raspuns din partea Guvernului cu privire la salarizarea cadrelor didactice si reducerea posturilor din invatamant. Presedintele FSLI, Simion Hancescu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI spune ca, daca in maximum…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, arata o analiza realizata de Academia Romana – Centrul de Cercetari Financiare si Monetare „Victor Slavescu”. La fiecare…

- Vacanta intersemestriala aduce modificarea unor trasee de transport public din Ploiesti. TCE a anuntat astazi ca va scurta sau elimina, saptamana viitoare, trei trasee, decizie motivata de faptul ca, in perioada vacantei, numarul de calatori scade foarte mult.

- Din acest an, absolvenții care reusesc angajarea pot cere o prima de insertie egala cu triplul valorii indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii, totalizand 1.500 de lei. De aceasta facilitate pot beneficia insa doar cei care se inscriu in evidentele unei agentii de…

- S-ar putea ca in acest an bugetarii sa aiba tocmai patru vacanțe. Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a elaborat un proiect de lege prin care propune ca zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 decembrie și 31 decembrie 2018 sa fie considerate zile de odihna. Reamintim ca 8 martie, cand se sarbatorește…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta interesele a peste 165.000 de membri de sindicat, face apel la politicienii romani sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala din cauza neintelegerilor din interiorul PSD. „Romanii nu sunt obligati sa deconteze razboaiele politice…

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și angajaților Garzii Forestiere. Astfel, in perioada 15 noiembrie –…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanta, stabilind ca aceste vouchere pot fi acordate atat de angajatorii din sectorul public, cat si din sectorul privat, conform Agerpres."Incepand cu data intrarii…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in ...februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au…

- Ministrul Educaiei Liviu Pop a venit cu o alt veste important pentru profesori dup ce vineri declarase c sau pltit salariile aferente lunii decembrie pentru toi profesorii din România în cuantum total de peste un miliard de lei.În ceea ce privete voucherele de vacan oficialul a spus s...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a incheiat vacanta si si a reluat pregatirile, sub comanda antrenorului Aihan Omer, care va suplini la antrenamente si la cantonamentul de pregatire de la Cheile Gradistei Brasov , din perioada 10 19 ianuarie, activitatea antrenorilor Sandu Iacob…

- In perioada 6-7 ianuarie, politistii maramureseni au intervenit la 89 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 32 de infractiuni si au aplicat peste 250 de sanctiuni contraventionale, conform IPJ Maramures. In acest week-end politistii…

- Un factor important pentru dezvoltarea turismului este introducerea sistemului voucherelor de vacanta pentru angajatii din sistemul bugetar. Acest lucru va conduce la sustinerea circulatiei turistice in Romania si va avea un efect multiplicator in industria de profil, considera Lucia Morariu, presedintele…

- Ianis Hagi, 19 ani, trece prin momente dificile la Fiorentina, neintrand in planurile antrenorului Paulo Sousa. Astfel, jucatorul are șanse mari sa plece in scurt timp. Sky Sport Italia anunța ca turcii de la Galatasaray il doresc pe Ianis și au facut o oferta pentru a-l aduce pe roman. 750.000 Eeste…

- Denis Alibec trece printr-o perioada dificila, insa Florin Cernat spune ca atacantul iși poate reveni daca va pleca de la FCSB. "Toti jucatorii trec prin asa ceva si nu e singurul care o sa mai treaca prin aceasta perioada. E o perioada mai grea pentru un fotbalist, dar eu zic ca are capacitate sa treaca…