Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, agentiile de turism ar putea primi 50 de euro pentru prima noapte de cazare a unui turist strain, cu conditia ca acesta sa petreaca cel putin patru nopti intr-o unitate turistica certificata din Romania."Pentru prima noapte de cazare urmeaza sa le platim 50 de euro, dar…

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.Citește…

- Joi, 25 iulie, la Borsa, in debutul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Maramures, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat contractul de finantare a proiectului telegondolei si partiei olimpice de schi din localitate. Este prima investitie de anvergura in domeniul schiabil dupa 7 ani, anunta…

- De ultima ora! Vezi ce se intampla cu voucherele de vacanta. Anunt de la Guvern Vouchere de vacanta 2019. Anunt important al ministrului cu privire la voucherele de vacanta pe care bugetarii le primesc de la stat. Putini se asteptau la o astfel de reactie din partea lui. Vouchere de vacanta 2019. Rasturnare…

- Voucherele de vacanta au scos la lumina mare parte din economia care functiona la negru in conditiile in care, anul trecut, numarul operatorilor care au depus cereri de licentiere la Ministerul Turismului a crescut cu 60% iar in primul trimestru din acest an avansul este de circa 65%, sustine ministrul…

- "Masura acordarii voucherelor de vacanta a scos la lumina foarte mare parte din economia care functiona la negru. Pentru ca aceste vouchere pot fi acordate si preluate doar de operatorii care sunt licentiati, autorizati de Ministerul Turismului. In 2018, am avut o crestere cu aproape 60% a celor…

- Voucherele de vacanta au scos la lumina mare parte din economia care functiona la negru in conditiile in care, anul trecut, numarul operatorilor care au depus cereri de licentiere la Ministerul Turismului a crescut cu 60%, iar in primul trimestru din acest an avansul este de circa 65%, sustine ministrul…

- Voucherele de vacanta au scos la lumina mare parte din economia care functiona la negru in conditiile in care, anul trecut, numarul operatorilor care au depus cereri de licentiere la Ministerul Turismului a crescut cu 60% iar in primul trimestru din acest an avansul este de circa 65%, sustine ministrul…