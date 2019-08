Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele de vacanta au determinat in ultimul an atat prelungirea sezonului estival, inregistrandu-se cresteri a vanzarilor cu precadere in lunile mai, iunie si septembrie, aceeasi tendinta fiind observata si pentru statiunile montane si cele balneoclimaterice, au declarat reprezentanti ai agentiilor…

- Foarte multi dintre beneficiarii tichetelor isi rezerva vacantele de vara cu sapte luni mai devreme, la capetele de sezon, in lunile mai, iunie si septembrie, afirma Alin Burcea, CEO al touroperatorului Paralela 45. 'Voucherele de vacanta acum merg bine, in mai si iunie si septembrie, adica la sfarsit…

- Romanii vor continua sa mearga in vacanta in Bulgaria si nu vor fi afectati de declaratiile prim-ministrului Bulgariei, care sustine ca turistii romani ce arunca gunoaie sunt responsabili de raspandirea virusului pestei porcine, aceste declaratii fiind incalificabile, a declarat pentru News.ro Alin…

- Valoarea voucherelor de vacanta, acordate in primele sase luni ale anului, a fost de 202 milioane euro, a declarat pentru News.ro Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care afirma ca sunt turisti care au cumparat sejururi pe litoralul romanesc inca din octombrie anul trecut.

- In sezonul de vara 2019 s-au inregistrat peste 190.000 de nopti platite cu vouchere de vacanta, cu 269% mai mult decat anul trecut, cand au fost doar 52.000 de nopti platite cu tichete. Litoralul, Valea Prahovei, statiunile balneare si principalele orase din tara sunt in topul destinatiilor…

- Romanii care au primit, sau urmeaza sa primeazca voucherele de vacanța, pot sa iși aleaga agenția de turism cat și pensiunea sau hotelul in care doresc sa iși petreaca vacanța. In documentul atașat puteți gasi atat agențiile cat și unitațile de cazare din fiecare județ care accepta tichetele de vacanța…

- Voucherele de vacanta au un impact pozitiv asupra industriei de turism din Romania, insa, la nivel macroeconomic, ele nu reprezinta o solutie pe termen lung. Anul trecut, Guvernul a emis vouchere de vacanta in valoare de 250 de milioane de euro, bani...