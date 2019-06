Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele de vacanța ar putea fi folosite doar in extrasezon și doar in anumite regiuni ale țarii, potrivit unor reprezentați ai Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei, care sunt de parere ca folosite in lunile iunie, iulie și august, pe Litoral, determina creșterea prețurilor.

- Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe Litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, au declarat, miercuri, reprezentantii Coalitiei pentru…

- Consiliul Județean Timiș intenționeaza sa preia taberele școlare din județ cu scopul de a le reabilita. Asta in condițiile in care doar doua din cele cinci tabere sunt funcționale in prezent. Astfel, reprezentanții instituției vor transmite o solicitare catre Ministerul Tineretului și Sportului de trecere…

- De cand nu v-ați mai trimis copilul in tabara, in cel mai vestic județ al țarii? In orice caz, doar doua tabere școlare din cinci funcționeaza in Timiș in anul 2019. Consiliul Județean Timiș a decis preluarea tuturor acestor tabere și reabilitarea lor. In Timiș mai sunt funcționale doua tabere din cinci…

- CJ Timiș va transmite o solicitare catre Ministerul Tineretului și Sportului de trecere a taberelor școlare in proprietatea și administrarea Județului. Mai exact, este vorba despre Bogda, Chevereș, Poieni Strambu, Herneacova și Poieni Sat. Prin hotararea aprobata astazi, 28 mai, Consiliul Județean se…

- Ministerul Tineretului si Sportului a aprobat Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, pentru anul 2019, conform Metodologiei in vigoare, urmatoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale si pentru tinerii cu dizabilitati, pe perioada vacantei de vara 2019: 61 de locuri pentru desfasurarea…

- Incepand din anul 2018, angajatii pot beneficia de tichete de vacanta in valoare de 1450 de lei. Voucherele de vacanta pot fi primite de la compania pentru care lucrezi, daca ai un contract individual de munca valabil si numai daca compania decide sa acorde acest tip de beneficiu angajatilor. Tichete…