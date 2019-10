Stiri pe aceeasi tema

- Cine pierde dupa abrogarea OUG 114 "Bancile vor caștiga. Prin anularea OUG 114 nu vor mai fi taxate și nu vor mai avea ținta de a credita economia reala. Vor pierde romanii cu rate la creditele bancare. Acestia vor plati rate mai mari la credite cu 10-15%. Deprecierea leului va adanci povara…

- Romanii care primesc vouchere de vacanta vor putea alege fie pentru folosirea lor pe intreaga perioada a anului, ca pana acum, fie pentru utilizarea doar in anumite luni, caz in care valoarea acestora ar urma sa creasca la 2.080 de lei, echivalentul unui salariu minim, a declarat, miercuri, ministrul…

- Romanii au de ales cand vor sa plece in vacanța: in sezon sau in extra-sezon Astfel, romanii vor avea de ales intre voucherele de vacanța din sezon și voucherele de vacanța pentru extra-sezon. Valoarea voucherelor de vacanța pentru lunile care sunt in afala sezonului va fi modificata prin…

- Tot mai mulți romani aleg Bulgaria. Stațiunile de pe litoralul bulgaresc sunt mai mult decat cunoscute turiștilor romani. Ei sunt preferați de investitorii care și-au construit hoteluri de 4 sau 5 stele pe litoralul bulgaresc.

- Romanii au cumparat anul trecut produse cosmetice in valoare de 1,7 miliarde de euro, iar trendul este de creștere. De altfel, afacerile din sectorul producției de cosmetice din Romania s-au dublat intre 2013 și...

- VOUCHERE DE VACANȚA 2019 Pe un grup de discuții despre voucherele de vacanța, o persoana, care s-a adresat hotelierilor a intrebat ”de ce cazarea și masa sunt mai scumpe daca se platește cu vouchere? De exemplu, cazare cu bani 120 lei/noapte, cu vouchere de la 200 in sus. Nu-i corect așa. Este careva…

- "Voucherele de vacanta acum merg bine, in mai si iunie si septembrie, adica la sfarsit si inceput de sezon, pentru ca sunt tarifele mai mici, si cu 1.450 de lei am sansa sa prind o saptamana de concediu", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45. Citeste mai departe pe DC Business.

- In sezonul de vara 2019 s-au inregistrat peste 190.000 de nopti platite cu vouchere de vacanta, cu 269% mai mult decat anul trecut, cand au fost doar 52.000 de nopti platite cu tichete. Litoralul, Valea Prahovei, statiunile balneare si principalele orase din tara sunt in topul destinatiilor…