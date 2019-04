Vouchere de vacanţă de peste 3 milioane de euro pentru dascălii ieşeni In perioada urmatoare, fiecare unitate scolara din judet urmeaza sa primeasca bugetele aferente achizitionarii acestor tichete, scolile urmand sa faca, prin intermediul secretariatelor, demersurile necesare pentru ca aceste vouchere sa ajunga in posesia profesorilor in luna mai. Sindicatele din invatamant recomanda unitatilor scolare sa aleaga formatul card pentru acordarea acestora, subliniind faptul ca platile se pot face mai usor catre agentiile de turis (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

