- Proiectul de buget, postat pe site-ul Mnisterului Finantelor de saptamana trecuta, dar neaprobat nici acum, la trei luni de cand ar fi trebuit deja adoptat, ridica semne de intrebare economistilor, inclusiv din punct de vedere al colectarii veniturilor la bugetul de stat.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la Antena 3, ca Parlamentul va gasi proiectul de buget pe acest an pe masa, atunci cand va veni din vacanta, scrie antena3.ro. "Cand vine Parlamentul, din vacanta, va gasi proiectul de buget realizat, propus, am facut calculat, estimari.…

- Guvernul a decis, vineri, ca toti salariatii din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei si in urmatorii doi ani. Potrivit Ministerului Turismului, pana in luna noiembrie a acestui an au fost emise vouchere in valoare de peste 1 miliard de...

- Documentul nu prevede, insa, si o majorare similara a salariului minim pentru persoanele care au o vechime de peste 15 ani, asa cum au anuntat initial autoritatile. "Tot de la 1 ianuarie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu cel putin un an…

- Sporurile, indemnizațiile și primele de care beneficiaza bugetarii se vor menține în 2019 "cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018", se arata într-un proiect de OUG care ar urma sa fie aprobat în curând de Guvern, potrivit Federației Sindicatelor…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei, urmand ca abia din 1 septembrie 2019 sa creasca la 1.265 lei. In 2019 se suspenda ocuparea posturilor vacante la stat, iar valoarea voucherului de vacanta va fi inghetata la 1.450 de lei in urmatorii doi ani,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei, urmand ca abia din 1 septembrie 2019 sa creasca la 1.265 lei. in 2019 se suspenda ocuparea posturilor vacante la stat, iar majoritatea angajatilor din institutiile publice, inclusiv cele finantate din venituri…

- Veste buna pentru medicii salarizați din bugetul Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM)! Lefurile acestora va creste cu 20 la suta, incepand cu data de 1 decembrie, iar cele ale personalului medical – cu 10%. Guvernul a adoptat astazi un proiect, care prevede majorarea remunerarilor in…