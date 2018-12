Vouchere de vacanță Crăciun/Revelion. Informații de culise, datele momentului Vouchere de vacanța/ In acest an, in ceea ce privește vacanțele de Craciun și de Revelion, datele arata ca ”tot mai mulți romani sunt interesați de destinațiile interne pentru petrecerea vacanței de iarna și a sarbatorilor. Sunt preferate hotelurile de peste trei stele, cu diferite facilitați incluse precum pachete SPA, mese festive, diferite activitați recreative și/sau distractive.” Vouchere de vacanța/ Informațiile prezentate de catre Cosmin Marinof, director național de vanzari TUI TravelCenter/Eurolines, arata: ”Cea mai solicitata destinatie de Craciun si Revelion ramane Romania,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

