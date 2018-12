Vouchere de vacanță. ANAT a anunțat creșterea Vouchere de vacanța. Valoarea voucherelor de vacanta utilizate de romani pana la finalul lunii octombrie a crescut la 244 de milioane de euro, de 8,4 ori mai mult fata de cea consemnata anul trecut, potrivit unui comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). In primele 10 luni ale anului, au fost emise 23,2 milioane de vouchere de vacanta pe hartie si suport electronic. Conform estimarilor ANAT, potentialul pietei este de 372 de milioane de euro numai in acest an, suma reprezentand acordarea de vouchere in valoare de 1.450 de lei/persoana celor 1,2 milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

