- Voucherele de vacanța. Ideea de la care a pornit dezbaterea a fost ca nu mai e un lux, ci o necesitate in a folosi forța de munca din afara zonei de rezidența atat din strainatate, cat și din Romania. Și atunci, in industrie, ele sunt drepturi salariale, susțin organizatorii evenimentului. Voucherele…

- Anunt important privind tichetele de masa si voucherele de vacanta. Decizia a aparut deja in Monitorul Oficial. Un ordin al ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, despre care HotNews.ro a scris aici, a fost publicat in Monitorul Oficial. Acesta prevede, printre altele, ca unitațile care…

- Beneficiarii tichetelor de vacanta trebuie sa stie ca, cu aceste tichete, pot achizitiona servicii precum cazare, masa, transport, servicii de tratament si de agrement sau pachete turistice, scrie sfatulparintilor.ro. Legea impune insa la folosirea voucherelor achizitionarea a cel putin o noapte…

- Voucherele de vacanța nu sunt bonuri de masa. Deși cu un click pe Google poți afla exact pentru ce pot fi utilizate și in ce mod, inca exista persoane care iși incearca norocul pe la casele de marcat din supermarketuri. "Se intampla foarte des sa vina persoane cu bonurile de vacanța in mana…

- Bugetarii vor primi tichete tot in valoare de 1450 lei in 2019 și 2020, acestea nefiind indexate o data cu marirea salariului minim. In urmatorii doi ani bugetarii vor primi cate un tichet de vacanța in valoare de 1.450 de lei. Voucherele primite vor putea fi folosite atat in țara, cat și in strainatate. …

