- VOUCHERE DE VACANTA 2019, TICHETE DE VACANTA 2019. Guvernul vrea sa le faca o surpriza de proporții romanilor. Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului), Executivul are de gand sa amane majorarea voucherelor de vacanta, in urmatorii doi ani, și acordarea indemnizatiilor de vacanta. …

- "Schimbarea peste noapte a reprezentanților societații civile din Consiliul Economic și Social de catre prim-ministrul Viorica Dancila este un demers abuziv care dovedește inca o data lipsa de transparența și de respect a Guvernului fața de lege și de principiile de funcționare corecta a statului…

- Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca acest proiect de act normativ vizeaza cresterea veniturilor pensionarilor si eliminarea inechitatilor in sistemul public de pensii. "Discutăm astăzi, în şedinţa…

- Școala Gimnaziala Lunca ramane in Programul “Masa calda in școli”/ Aproximativ 280 de copii vor primi pachetul alimentar și in acest an in Social / on 11/09/2018 at 12:49 / Aproximativ 280 de copii care frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale Lunca vor primi, și in acest an, pachetul…

- Tinerii care nu au un loc de munca stabil sau care sunt in perioada studiilor se vor putea bucura de credite fara dobanda de pana la cateva zeci de mii de lei. Masura se regasește intr-o ordonanța de urgența care va capata in curand și norme de aplicare cu condițiile de obținere a creditelor, acestea…