Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru angajații din Romania! Aceștia ar putea scapa de plata contribuțiilor la sanatate daca indeplinesc anumite condiții.Pentru a putea nu plati contribuțiile la sanatate, acești angajați trebuie sa ...Citește AICI in ce condiții pot scapa romanii de plata CAS și CASS .

- Vești mari pentru mii de romani care primesc tichete de vacanța! Romanii trebuie sa cunoasca faptul ca o propunere ar putea sa schimbe o mare parte dintre reguli.Romanii trebuie sa știe ca tichetele vacanța ar putea… Citește AICI ce se poate INTAMPLA cu tichetele de VACANȚA... …

- Tichetele de vacanta ar trebui folosite doar in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, anunta Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei. Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie…

- "Am aprobat o hotarare de Guvern pentru o alocare din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a sumei de 700 milioane de lei in vederea restituirii taxei auto la modul general de catre structurile statului. Am facut un transfer al acestei sume de la Ministerul de Finante din Fondul de rezerva…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Pana la 1 iunie voucherele de vacanta ar trebui sa intre deja in buzunarele bugetarilor, astfel incat aceștia iși poata achita concediul, daca au de gand sa plece in liber inca din prima zi de vara. Aproximativ 80% dintre angajatii la stat vor primi tichetele de vacanța…

- Un ordin al ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a fost publicat in Monitorul Oficial. Acesta prevede, printre altele, ca unitațile care emit tichete de masa, cadou, creșa, culturale și vouchere de...

- Vești importante pentru mii de romani! Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat un ordin care aduce modificari importante in ceea ce privește tichetele de masa și voucherele de vacanța.Ministrul a semnat ordinul care ii vizeaza pe mii de romani! Deja, hotararea a fost publicata…

- Angajatii unei instituții vor primi in 2019 trei tipuri de vouchere și tichete. Este vorba de vouchere de vacanța, tichete de Paște și vouchere de 1 mai. Voucherele de vacanța vor fi distribuite, incepand cu 1 mai chiar daca inca nu s-a pus la punct regulamentul pentru distribuirea voucherelor…