- Ministrul Turismului, Bogda Trif, a declarat joi, la Palatul Victoria, ca acordarea voucherelor de vacanța a scos la lumina, din economia neagra, spațiile de cazare, acesta oferind exemplul județului Maramureș unde s-au inregistrat cu 600% mai multe cereri de autorizare.„In acest an, sectorul…

