Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii vor ca si angajatii din privat sa primeasca de la stat vouchere de vacanta. Contravaloarea acestora ar urma sa fie dedusa din impozitul pe venitul microintreprinderilor, respectiv din impozitul pe profit. PNL a depus deja un proiect de lege, in Parlament, cu aceasta prevedere. "Alaturi de…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca Sibiul poate fi o "destinatie turistica de invidiat", fiind promovat in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei de la Bucuresti, dupa ce a fost prezent si la cel de la Tel Aviv. In acest an, Sibiul detine titlul de Regiune Gastronomica Europeana. Autoritatile…

- Liberalii au depus în Parlament inițiativa legislativa prin care vor sa desființeze controversata secție de investigare a magistraților. Ei arata în proiectul de lege consultat de HotNews.ro ca judecatorii și procurorii par a fi ținta acestei secții, iar "aparenta recunoaștere a existenței…

- Liderii sindicali au cerut majorarea lefurilor cu 45%, plus acordarea voucherelor de vacanța. Propunerea șefilor CEO pentru sindicate a fost de zero pentru salarii si fara vouchere. Nemulțumiți de propunerea administratiei CEO, facuta, joi, in cadrul comisiei mixte, liderii celor 4 federații…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a apreciat vineri ca prin refuzul numirii Liei Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii și a lui Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor, președintele Klaus Iohannis „saboteaza Romania”.„Iohannis iși continua misiunea de sabotaj a intereselor Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca voucherele de vacanta in valoare de 1.450 lei vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani – 2019 si 2020. Potrivit deciziei Guvernului, valoarea acestora nu va creste, ci va ramane la 1.450 de lei. „Printr-o decizie pe care…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri, la Vama Buzaului, ca numarul cererilor de autorizare din partea pensiunilor si a hotelurilor a crescut cu 10% raportat la anul 2017, dupa ce Guvernul a acordat voucherele de vacanta, precizand ca in sedinta de guvern de vineri s-a aprobat prelungirea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca voucherele de vacanta in valoare de 1.450 lei vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani - 2019 si 2020. "Printr-o decizie pe care o adoptam astazi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom…