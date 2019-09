VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Scandal uriaş, ce se întâmplă cu tichetele de concediu. Angajaţii au izbucnit pe forumuir VOUCHERE DE VACANȚA 2019 Pe un grup de discuții despre voucherele de vacanța, o persoana, care s-a adresat hotelierilor a intrebat ”de ce cazarea și masa sunt mai scumpe daca se platește cu vouchere? De exemplu, cazare cu bani 120 lei/noapte, cu vouchere de la 200 in sus. Nu-i corect așa. Este careva pe acest grup care are pensiune, sa-mi explice?”. VOUCHERE DE VACANȚA 2019. Printre raspunsuri, au fost și oameni care au avut experiențe placute cu voucherele de vacanța, platind exact cat costa cazarea fara vouchere, dar și oameni care s-au simțit umiliți in propria țara de hotelierii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

