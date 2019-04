Stiri pe aceeasi tema

- "Voucherele de vacanța sunt foarte importante pentru dezvoltarea industriei ospitalitații. Atenție, va rog! Prin Parlament am vazut o inițiativa legislativa puțin nastrușnica ce venea sa spuna ca pentru cele neutilizate sa fie obligat angajatorul sa plateasca numerar sau cu bonuri de masa. Cred ca…

- Beneficiarii tichetelor de vacanta trebuie sa stie ca, cu aceste tichete, pot achizitiona servicii precum cazare, masa, transport, servicii de tratament si de agrement sau pachete turistice, scrie sfatulparintilor.ro. Legea impune insa la folosirea voucherelor achizitionarea a cel putin o noapte…

- Incepand din anul 2018, angajatii pot beneficia de tichete de vacanta in valoare de 1450 de lei. Voucherele de vacanta pot fi primite de la compania pentru care lucrezi, daca ai un contract individual de munca valabil si numai daca compania decide sa acorde acest tip de beneficiu angajatilor. Tichete…

- Voucherele de vacanta vor fi acordate pana la sfarsitul anului 2020, dar in baza altui act normativ, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind voucherele de vacanta. In 2019 si 2020, bugetarii vor putea primi cate un voucher de vacanta de 1.450 de lei pe care sa-l foloseasca la…

- "In agentiile Eximtur, sunt multi clienti persoane fizice care aleg sa ofere prietenilor sau rudelor astfel de vouchere cadou. Aceasta cerere o vedem relativ raspandita in mod egal de-a lungul anului, pentru ca, cel mai des, astfel de vouchere sunt oferite cu ocazia aniversarilor sau onomasticilor.…

- Valoarea voucherelor de vacanta emise, anul trecut, in Romania a ajuns la 250 de milioane de euro, de aproape noua ori mai mare decat in anul 2017, dar sub pragul valoric de 400 de milioane de euro, estimat initial pentru 2018, arata datele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) primite…

- Voucherele de vacanta au resuscitat turismul romanesc, asa ca hotelierii cer bani mai multi de la Guvern pentru tichete. Astfel, peste un milion de bugetari si-ar putea rezerva concedii mai scumpe sau mai lungi, anul acesta. In plus, voucherele ar putea fi acordate electronic, sub forma unui card,…

- Bugetarii vor primi tichete tot in valoare de 1450 lei in 2019 și 2020, acestea nefiind indexate o data cu marirea salariului minim. In urmatorii doi ani bugetarii vor primi cate un tichet de vacanța in valoare de 1.450 de lei. Voucherele primite vor putea fi folosite atat in țara, cat și in strainatate. …