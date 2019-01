Vouchere de vacanţă 2019. Cât valorează şi cine le va mai primi pe legea nouă Vouchere de vacanța 2019. Din ianuarie 2019, voucherele de vacanța sunt acordate in baza Legii nr. 165/2018. Acordarea voucherelor de vacanța elimina posibilitatea pentru salariați de a beneficia, in cursul unui an fiscal, și de prima de vacanța sau de bilete de odihna. VOUCHERE DE VACANTA 2019. Vesti proaste pentru bugetari. Cum pot fi folosite tichetele de vacanta

Salariații nu se vor putea bucura de vouchere de vacanța in acest an, iar acordarea voucherelor de vacanța va fi posibila peste aproximativ doi ani, respectiv din 2021, scrie avocatnet.ro.

