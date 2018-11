Vouchere de vacanță 2019. Când vor fi date Vouchere de vacanța 2019. Succesul de anul acesta, despre care au vorbit atat agenții din turism cat și beneficiarii, se pare ca poate capata dimensiuni și mai mari daca tichetele vor fi acordate mai devreme. Au existat insa rapoarte și consultari importantme pana cand s-a stabilit ca și in 2019 sa se pastreze aceeași forma, iar valoarea sa ramana de 1450 de lei. Una dintre marile necunscute ramane data la care funcționarii publici vor primi aceste vouchere de vacanța. Deși pana acum nu s-a facut nicio declarație publica pe aceasta tema, surse din Ministerul Turismului au declarat, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere de vacanța 2019. Creșterea salariului minim, anunțata pentru anul viitor, a creat noi discuții cu privire la valoarea voucherelor de vacanța. Ba mai mult, deputatul PNL Dumitru Mihalescu a solicitat creșterea valorii tichetului la nivelul salariuilui minim brut. Lia Olguța Vasilescu,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament. Declaratia Olgutei Vasilescu vine dupa ce…

- ​​Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a pensiilor, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, precizand ca impactul financiar al legii va fi in 2019 de 8,4 miliarde de lei, urmand sa ajunga in 2022 la 81 de miliarde de lei. Proiectul actului normativ va fi trimis in Parlament. "Impactul…

- Guvernul se intruneste in sedinta, miercuri, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi va figura si proiectul legii pensiilor, potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. De la ora 11.00, in Piata Victoriei este programat un protest al pensionarilor, nemultumiti ca pensiile nu vor mai fi corelate…

- Ministerul de Finante a calculat impactul bugetar pe care il va avea noua lege a pensiilor. "Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si maine, in sedinta de guvern, ca maine (miercuri - n.red.) va fi sedinta de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi. Speram ca, in cel mai scurt timp,…

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

- Introducerea voucherelor de vacanta a insemnat o crestere importanta a veniturilor in zona balneara, precizeaza reprezentantii Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR) intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "OPTBR saluta initiativa de a sprijini cel mai important sector turistic…

- Bugetarii vor beneficia si anul viitor de vouchere de vacanta Foto: anat.ro. Românii care lucreaza în sistemul de stat vor beneficia si anul viitor de vouchere de vacanta, în valoare de 1.450 de lei - anunta Ministerul Turismului într-un comunicat. Potrivit ministrului…