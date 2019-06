Vouchere de vacanta 2019. Bugetarii vor putea folosi tichetele ca sa-si trimita copiii in tabere In prezent, voucherele de vacanta primite de bugetari pot fi utilizate doar pentru cheltuielile serviciilor de calatorie si divertisment. Dar, daca initiativa legislativa va intra in vigoare, acest ajutor acordat de stat va putea fi utilizat si pentru plata taberelor pentru copiii bugetarilor. Concret, este vorba despre tabere scolare, nationale si tematice ale copiilor titularului voucherelor. Conditia pentru a putea fi folosite acestea va fi ca taberele sa se regaseasca intr-un pachet turistic. "Ceea ce ar trebui luat in considerare este faptul ca acest echilibru ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

